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В Британии предупредили об аллергических реакциях на вакцину Pfizer/BioNTech

10.12.2020 / 16:47
Британский регулятор предупредил, что людям, у которых раньше возникали серьезные аллергические реакции, не следует делать прививки от COVID-19.

С таким предостережением агентство выступило после обнаружения аллергических реакций у первых вакцинированных от коронавируса, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Великобритания накануне начала программу массовой вакцинации населения препаратом Pfizer/BioNTech. У двух сотрудников национальной службы здравоохранения, которые одними из первых получили укол, зафиксировали аллергические реакции.

Они прошли курс лечения и теперь чувствуют себя в порядке. Считается, что у них возникли анафилактоидные реакции – гораздо легче, чем анафилаксия, которая, как правило, включает кожную сыпь, одышку, а иногда и падение артериального давления.

Оба сотрудника службы страдают от серьезной аллергии и носят с собой автоиньекторы с адреналином.

Подобные реакции не наблюдались в клинических испытаниях этого препарата. В то же время люди с аллергическими реакциями в анамнезе не участвовали в испытаниях.

Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA) заявило, что рекомендует всем, у кого проявлялась серьезная аллергическая реакция на лекарства, продукты питания или вакцины, не делать прививки.

Национальная служба здравоохранения Великобритании заявила, что со среды у всех пациентов, которым назначена вакцина Pfizer/BioNTech, будут спрашивать, есть ли у них в анамнезе аллергические реакции.

Великобритания стала первой страной в мире, которая на прошлой неделе одобрила вакцину Pfizer/BioNTech для массовой вакцинации населения.

8 декабря первой из стран Запада Великобритания начала программу массовой вакцинации от коронавируса.

Одним из первых людей, которых вакцинировали от коронавируса в Британии, стал тезка знаменитого англичанина Уильям Шекспир.

Источник

аллергия, вакцина, Британия
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