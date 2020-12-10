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Армения и Азербайджан до конца года уточнят границы между странами

10.12.2020 / 13:50
Армения и Азербайджан до конца 2020 года проведут переговоры по уточнению государственной границы между странами. На сегодня как таковой определенной документами границы нет.

Об этом заявил вице-премьер-министр Тигран Авинян, передает armeniasputnik.

По его словам, межведомственная группа правительства Армении занимается вопросом линии государственной границы с Азербайджаном. Он также уточнил, что переговоры пройдут до конца года при посредничестве российских партнеров.

Кроме того, Авинян подчеркнул, что Армения не уступала территорий в ходе войны в Нагорном Карабахе.

Напомним, ранее сообщалось, что в Азербайджане пройдет парад в честь победы в Нагорном Карабахе. Ожидается, что в нем будут участвовать более трех тысяч человек и около 150 единиц военной техники.

Также ранее сообщалось, что президент Азербайджана Ильхам Алиев предлагал Армении 5 млрд долларов за передачу Нагорного Карабаха. В частности, на днях в интернет слили запись разговора лидеров Армении и Беларуси на саммите ОДКБ осенью 2016 года в Ереване, которые обсуждать этот вопрос. Армянская сторона подтвердила подлинность записи.

Источник

границы, Азербайджан, Армения
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