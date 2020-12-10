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13:50
Армения и Азербайджан до конца года уточнят границы между странами
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12:17
Бедным странам досталось COVID-вакцины на 10% населения. Остальное скупили богатые
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17:58
Алиев давал 5 млрд долларов за Карабах. В сеть слили разговор лидеров Армении и Беларуси
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16:46
Гора Эверест "подросла" почти на метр
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14:42
Эффективность и побочные эффекты: обнародовали подробные данные испытаний вакцины Pfizer
- 13:50
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10:23
Приватбанк судится с банком в Израиле из-за Коломойского и 600 миллионов долларов
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09:42
Еврокомиссия выделила Украине 600 млн евро "короназайма"
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17:19
Глобальный фонд борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией выделит Украине более $135,778 млн – Ляшко
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16:51
С начала года государство потратило на безработных 14,5 миллиардов
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10:49
ВВП: в Минэкономики прогнозируют падение на 5% по итогам года
- 10:23
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11:10
В джунглях Амазонии нашли тысячи доисторических рисунков
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09:01
Вагон с вертикальными поручнями запустили в киевской подземке
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09:01
В Одессе автокран столкнулся с маршруткой, есть травмированные
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09:59
В Запорожье на дне Днепра нашли пушечный лафет времен казачества
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08:24
Спустя 13 лет полицейские задержали в Днепре фигуранта заказного убийства первомайского бизнесмена
- 11:10
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08:58
"Карантиные" рейды: полиция штрафует пассажиров без масок в столичном метро
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09:27
Правоохранители задержали на Киевщине вооруженную группу воров-"барсеточников"
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09:15
В центре Киева в офисе госорганизации обнаружили тайник с оружием и взрывчаткой
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06:16
"Янтарные" дельцы на Ривненщине предлагали полицейскому $1 миллион взятки
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08:45
В Одессе СБУ изъяла 750 килограммов психотропа
- 08:58