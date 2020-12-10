Войти | Зарегистрироваться
12:34

четверг,
10 декабря
Онлайн
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
Жизнь
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Жизнь
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Мир Общество

Бедным странам досталось COVID-вакцины на 10% населения. Остальное скупили богатые

10.12.2020 / 12:17
Вакцина от COVID-19 распределена между странами неравномерно. Богатые закупили такое количество, которое позволит трижды провести вакцинацию, в то время как бедные в 2021 году смогут вакцинировать только 10% населения.

Об этом говорится в заявлении правозащитных организаций Amnesty International, Frontline AIDS, Global Justice Now и Oxfam.

Сообщается, что богатые страны на сегодня скупили 53% вакцины от COVID при том, что в них проживает всего 14% населения Земли. Предполагается, что этого количества хватит для того, чтобы в течение 2021 года трижды провести вакцинацию каждого человека.

В частности, в Канаде уже закуплен такой объем, которого хватит пять раз провести вакцинацию.

Правозащитники со ссылкой на аналитические данные компании Airfinity, которая систематизировала сделки между странами и 8 ведущими производителями, отмечают, что 67 бедных стран рискуют остаться без необходимого количества вакцины. А пять из них - Кения, Мьянма, Нигерия, Пакистан и Украина - зафиксировали почти 1,5 млн случаев COVID-19.

На сегодня все дозы вакцины Moderna и 96% Pfizer/BioNTech скуплены богатыми странами. Oxford/AstraZeneca обязалась предоставить 64% людям в развивающихся странах, но несмотря на это вакцинацией смогут охватить не более 18% населения мира.

При этом Oxford/AstraZeneca заключали договора на поставки в Китай и Индию. Большинство развивающихся стран не заключили сделок и вынуждены делить между собой пул вакцин от COVAX.

Напомним, ранее сообщалось, что Израиль получил первую партию вакцины от COVID-19.

Ранее также стало известно, что Россия хочет делать свою вакцину "Спутник V" в Харькове. Украина об этом ничего не знает.

Источник

коронавирус, вакцина
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
10 декабря
9 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.