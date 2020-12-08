В Полтаве УПЦ передала благотворительную помощь детскому психиатрическому отделению

В Полтаве духовенство и молодежь Свято-Андреевского храма Украинской Православной Церкви передали благотворительную помощь 9-м детскому отделению Областной клинической психиатрической больницы им. Мальцева.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Полтавской епархии, церковная община присоединилась к благотворительному марафону «Добрые руки», который проводится в Украинской Православной Церкви.

Прихожане совместными усилиями приобрели бытовые предметы, средства личной гигиены, моющие средства и вкусности для детей.

Руководство отделения поблагодарило всех неравнодушных за помощь.

Как сообщалось ранее, волонтеры Центра «Благо» доставили теплые вещи и зимнюю обувь детям-сиротам и детям с особыми потребностями Полтавского учебно-реабилитационного центра, а также в мужские и женские отделения психиатрической больницы имени Мальцева в Полтаве.