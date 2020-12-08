В Полтаве УПЦ передала благотворительную помощь детскому психиатрическому отделению

-
Популярное в рубрике
-
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
16:51
С начала года государство потратило на безработных 14,5 миллиардов
-
10:49
ВВП: в Минэкономики прогнозируют падение на 5% по итогам года
-
16:19
Северный поток-2: РосСМИ сообщили о возобновлении строительства
-
11:15
Дело Суркисов: Приватбанк подал в Высший совет правосудия жалобу на действия судьи Вовка
-
13:19
Правительство Украины освободило вакцины от COVID-19 от НСД
- 16:51
-
-
Популярное в рубрике
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
-
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
09:01
Вагон с вертикальными поручнями запустили в киевской подземке
-
09:01
В Одессе автокран столкнулся с маршруткой, есть травмированные
-
09:59
В Запорожье на дне Днепра нашли пушечный лафет времен казачества
-
08:24
Спустя 13 лет полицейские задержали в Днепре фигуранта заказного убийства первомайского бизнесмена
-
06:05
Объявили победителя конкурса на лучший эскиз большого Государственного герба
- 09:01
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
09:27
Правоохранители задержали на Киевщине вооруженную группу воров-"барсеточников"
-
09:15
В центре Киева в офисе госорганизации обнаружили тайник с оружием и взрывчаткой
-
06:16
"Янтарные" дельцы на Ривненщине предлагали полицейскому $1 миллион взятки
-
08:45
В Одессе СБУ изъяла 750 килограммов психотропа
-
09:01
Война в Карабахе: Азербайджан показал захват армянской воинской части
- 09:27