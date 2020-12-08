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В РПЦ утвердили новые тексты акафистов и молитв святым

08.12.2020 / 15:30
В РПЦ утвердили новые тексты акафистов и молитв святым
Источник: Патриархия.ру
Священный Синод Русской Православной Церкви на заседании 8 декабря утвердил тексты акафистов, молитв и служб

Священный Синод Русской Православной Церкви на заседании 8 декабря утвердил тексты акафистов, молитв и служб.

Об этом сообщает patriarchia.ru.

 Решением Синода к общецерковному богослужебному употреблению рекомендованы тексты служб: всем святым, в земле Карельской просиявшим;  священномученику Митрофану, пресвитеру Пекинскому; преподобным Александре, Марфе и Марии Дивеевским; преподобной Елене Дивеевской; преподобному Паисию Святогорцу; преподобному Поликарпу Брянскому; блаженному Василию Кадомскому.

Для употребления за богослужением и в домашней молитве одобрены тексты акафистов: Божией Матери в честь иконы Ее «Жировицкой»; Божией Матери в честь иконы Ее «Калужской»; святым благоверным страстотерпцам князям Борису и Глебу; святителю Макарию, митрополиту Московскому и всея Руси; преподобному Варсонофию Оптинскому.

Также утверждены для общецерковного богослужебного употребления: тропарь, кондак и молитва священномученику Серафиму, архиепископу Смоленскому; тропарь и кондак священномученику Георгию (Извекову), пресвитеру; тропарь и кондак священномученику Николаю (Попову), пресвитеру; тропарь, кондак и молитва преподобномученице Марии (Мамонтовой-Шашиной); тропарь, кондак и молитвапреподобномученице Наталии (Баклановой); тропарь, кондак и молитвамученику Николаю Косинскому.

 

Источник: Inpress.ua
РПЦ
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