Зеленский хочет восстановить проект Порошенко для разговора с регионами

Об Зеленский заявил в Facebook

Прямая речь: "Одним из наиболее перспективных направлений считаю реанимацию Совета регионального развития, который позволит существенно улучшить коммуникацию между мэрами, главами областных администраций, центральными органами власти".

По словам президента, сейчас благодаря децентрализации местные власти получили много полномочий, властных и финансовых возможностей. А это в свою очередь привело к тому, что развернулась "отчаянная борьба" за влияние в общинах почти по всей Украине.

В то же время Зеленский добавил, что децентрализация – это прежде всего о развитии. Поэтому, по его словам, конструктивные силы в местных советах, центральная власть и общество в целом должны сдерживать "аппетиты дельцов, которые рассматривают местные бюджеты и новые полномочия исключительно как личную кормушку или компенсатор упущенных возможностей на национальном уровне".

Президент заявил, что надо продолжать реформу децентрализации именно так, как она и планировалась – для развития общин, создания новых возможностей и комфортной среды для жизни.

Зеленский призвал всех представителей местной власти и новых политиков в общинах к дискуссии о том, как достичь высокого качества жизни в общинах по всей стране.

Напомним: заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко считал необходимым возобновить работу Совета регионов, к которой будут привлекать председателей областных государственных администраций и мэров городов.

Совет регионов создал экс-президент Виктор Янукович в апреле 2010 года "с целью обеспечения взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления".

В сентябре 2014 года пятый президент Петр Порошенко отменил его, а в апреле 2015 создал Совет регионального развития "с целью содействия налаживанию эффективного взаимодействия государственных органов с органами местного самоуправления в вопросах выработки оптимальной модели развития местного самоуправления".

Этот совет отменил его преемник, действующий президент Владимир Зеленский, в декабре 2019 года. В том же месяце он создал Совет развития общин и территорий "с целью содействия налаживанию эффективного взаимодействия государственных органов с органами местного самоуправления".

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