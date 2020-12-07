Войти | Зарегистрироваться
11:16

понедельник,
07 декабря
Онлайн
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
Жизнь
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Жизнь
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Кравчук: Украина может требовать отключения РФ от SWIFT

07.12.2020 / 10:54
Если в переговорном процессе не будет прогресса до конца года, то Украина будет требовать отключения России от международной расчетной системы.

Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук в эфире телеканала "Украина 24".

Прямая речь: "Здесь я скажу свое мнение. Если до конца года, а тут скоро будут каникулы новогодние... если этого не произойдет (прогресса в переговорах - ред.), то я думаю, начало нового года будет началом нового стандарта нашего понимания ситуации, наших поисков новых влияний и наших предложений о давлении на агрессора".

"Это могут быть санкции, которые называются "международная расчетная система". Мы будем этого требовать. Мы будем требовать других санкций".

"Россия договаривается с другими странами через давление. Если Россия не хочет договориться дипломатическим, политическим путем, мы должны сделать все, чтобы ее заставили остановить агрессию и восстановить территориальную целостность Украины через совместное давление мирового сообщества и Украины. А формы давления мы найдем".

Напомним, возможность отключения России от SWIFT периодически обсуждалась с 2014 года, когда были введены первые антироссийские санкции в связи с агрессией на востоке Украины.

Тогда Европарламент принял резолюцию, в которой, в частности, призвал исключить Россию из системы международных расчетов. Однако в SWIFT подобные рекомендации признали нарушающими права и наносящими вред компании.

В феврале 2015 года премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявлял, что отключение России от банковской системы SWIFT может быть одним из вариантов усиления санкций, если перемирие в Украине не будет соблюдаться.

В декабре 2018 года тогдашний спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер заявил, что одной из возможных мер США в ответ на агрессию РФ в Керченском проливе может стать отключение российских банков от SWIFT.

SWIFT – международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К ней подключено более 11 тыс. финансовых институтов в более чем 200 странах мира.

Источник

РФ, Кравчук, SWIFT
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
7 декабря
5 декабря
4 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.