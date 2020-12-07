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Разумков о законах по Донбассу: должны двигаться в унисон с нормандским форматом

07.12.2020 / 10:23
Законодательные инициативы, которые касаются ситуации на Донбассе, в Верховной раде должны двигаться в унисон с нормандским форматом и переговорами Трехсторонней контактной группы (ТКГ).

Самих законов для урегулирования конфликта недостаточно.

Об этом во время общения с журналистами заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, передает пресс-служба парламента.

По его словам, в Раду не обращались по поводу законодательных инициатив, необходимых в рамках работы нормандского формата и ТКГ.

"Мы можем и самостоятельно это делать, написать правильные законы. Но вопрос заключается в том, что это должно все двигаться в унисон. Если Верховная рада будет самостоятельно писать и принимать законы, а это не будет коррелироваться с тем, что на самом деле происходит, теми задачами и позициями, которые отстаивает украинская сторона в рамках мирных переговоров, это будут просто принятые законы. Я уверен, нам надо не это, нам нужен мир и возвращение территорий", - добавил Разумков.

Напомним, ранее Разумков заявлял, что закон об особом статусе Донбасса могут продлить на следующей неделе. Его действие заканчивается в этом году, особый статус является одним из условий мирного урегулирования, хотя и закон фактически не вводили в действие, поскольку особый статус должен распространяться на территории после местных выборов.

Кроме того, в ТКГ сомневаются, что "формулу Штайнмайера" включат в закон о статусе Донбасса.

Источник

Донбасс, ВР, Разумков
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