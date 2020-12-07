Полный перечень ограничений локдауна будет известен 9 декабря – Шмыгаль

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В Чехии смягчили ограничительные меры в преддверии рождественских праздников
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В ВОЗ назвали феноменальными перспективы вакцин против коронавируса
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ООН: 2020 год может войти в тройку самых жарких в истории
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Путин и Лукашенко поделились друг с другом тревогами касательно Беларуси
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Британия первой в мире начнет вакцинацию от коронавируса
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Дело Суркисов: Приватбанк подал в Высший совет правосудия жалобу на действия судьи Вовка
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Правительство Украины освободило вакцины от COVID-19 от НСД
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За 11 месяцев госбюджет сведен с дефицитом в 117 миллиардов
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В Германии нашли способ обойти санкции против "Северного потока-2" - Bild
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ЕС все еще обеспокоен вопросом независимости НБУ, несмотря на преемственность его политики
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Вагон с вертикальными поручнями запустили в киевской подземке
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В Одессе автокран столкнулся с маршруткой, есть травмированные
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09:59
В Запорожье на дне Днепра нашли пушечный лафет времен казачества
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Спустя 13 лет полицейские задержали в Днепре фигуранта заказного убийства первомайского бизнесмена
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Объявили победителя конкурса на лучший эскиз большого Государственного герба
- 09:01
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09:27
Правоохранители задержали на Киевщине вооруженную группу воров-"барсеточников"
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09:15
В центре Киева в офисе госорганизации обнаружили тайник с оружием и взрывчаткой
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06:16
"Янтарные" дельцы на Ривненщине предлагали полицейскому $1 миллион взятки
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08:45
В Одессе СБУ изъяла 750 килограммов психотропа
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Война в Карабахе: Азербайджан показал захват армянской воинской части
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