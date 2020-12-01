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На Буковине освящен новый храм УПЦ

01.12.2020 / 17:26
На Буковине освящен новый храм УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
Владыка Мелетий произнес проповедь и поздравил верующих с освящением храма и вручил грамоты всем, кто трудился на строительстве храма

В Черновицкой области освящен храм Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, чин освящения совершил митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий.

Освящение храма в честь святителя Нектария Эгинского в селе Йорданешты совершили к 100-летию со дня преставления святителя.

После совершения литургии совершили крестный ход вокруг храма с чтением Евангелия и окроплением освященной водой стен храма и верующих. Владыка Мелетий произнес проповедь и поздравил верующих с освящением храма и вручил грамоты всем, кто трудился на строительстве храма.

Ранее митрополит Мелетий совершил освящение нового престола в приходе в честь Рождества Божией Матери села Подворное.

Владыке сослужили настоятель прихода митрофорный протоиерей Валерий.

В конце Божественной литургии митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий произнес проповедь и вручил ордена и благодарственные грамоты верующим.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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