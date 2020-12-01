Войти | Зарегистрироваться
19:01

вторник,
01 декабря
Онлайн
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
Жизнь
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Жизнь
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Ровенской области община УПЦ строит новый храм, вместо захваченного активистами ПЦУ

01.12.2020 / 17:24
В Ровенской области община УПЦ строит новый храм, вместо захваченного активистами ПЦУ
Источник: Центр информации УПЦ
По рассказам очевидцев, заливали фундамент под строительство церкви три дня, за это время очень многие жители села приходили и принимали участие в работе

На Ровенщине, в Полесском, церковная община Украинской православной Церкви начала строительство нового храма вместо захваченного ПЦУ.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, прихожане Свято-Михайловского прихода залили фундамент под строительство нового храма.

 Строительные работы продолжались три дня и за это время к ним присоединилось более 100 жителей села.

«Мы все не можем поверить в это чудо, – рассказывает Татьяна Андрущук, прихожанка Свято-Михайловского прихода УПЦ села Полесское. – Еще в воскресенье, когда освящали место под церковь, даже в планах не было заливать фундамент, но, как видите, Господь распорядился иначе: послал погожие дни и хорошее мнение в головы наших мужчин».

По рассказам очевидцев, заливали фундамент под строительство церкви три дня, за это время очень многие жители села приходили и принимали участие в работе.

«Очень возвышенно и живо работали. Радует, что пришло много мужчин, которые ранее в церковь особо не ходили, а вот теперь Господь позвал возводить храм», –отметила прихожанка Татьяна.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
1 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.