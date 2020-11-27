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С 1 декабря банки начнут принимать паспорта в "Дії" во время кассовых операций

27.11.2020 / 16:18
С 1 декабря 2020 года банки начнут принимать цифровой паспорт или заграничный цифровой паспорт в приложении "Дія" при осуществлении кассовых операций для идентификации и верификации клиента или его представителя.

 

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Кроме этого, Нацбанк осовременил ряд норм, связанных с проведением кассовых операций банков и инкассаторских компаний.

В частности, упрощается процедура принятия банками на исследование сомнительных относительно подлинности и платежности банкнот и монет национальной валюты и сомнительных относительно подлинности банкнот иностранной валюты.

"В соответствующей справке вместо паспортных данных клиент должен предоставить контактную информацию (номер телефона и/или адрес электронной почты)", - добавили в регуляторе.

Также на инкассаторские компании будут распространены отдельные требования, которые ранее касались только банков.

"Речь идет о необходимости изъятия и передачи сомнительных банкнот для проведения исследований в Национальный банк, а также изъятия и передачи банкнот, окрашенных специальным раствором вследствие несанкционированного вмешательства в спецустройство для хранения ценностей, в правоохранительные органы.

Такие новации будут способствовать упрощению проведения кассовых операций банков при обслуживании клиентов, а также улучшению качества наличных национальной валюты, находящейся в обращении", - говорится в сообщении.

Указанные нормы содержит постановление Правления НБУ от 23 ноября 2020 № 148 "Об утверждении Изменений к Инструкции о ведении кассовых операций банками в Украине", которое вступает в силу с 1 декабря 2020 года.

Источник

паспорт, НБУ
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