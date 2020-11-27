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Всемирный банк выделит Украине 100 миллионов долларов для борьбы с COVID-19

27.11.2020 / 13:43
Всемирный банк выделит 100 миллионов долларов Минздраву для закупки вакцин и оборудования.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Всемирный банк и Минздрав готовят совместный проект стоимостью 100 миллионов долларов. Прежде всего речь идет о закупке вакцин от COVID-19 и оборудования для больниц.

"Минздрав совместно со Всемирным банком запускает проект стоимостью почти 100 млн долларов. Мы прорабатываем все документы. Прежде всего эти средства будут направлены на закупку вакцин от COVID-19, а также диагностического и лабораторного оборудования для медучреждений", - рассказала заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова.

Она также отметила, что идет завершение еще одного общего с ВБ проекту стоимостью более 200 миллионов долларов "Улучшение здравоохранения на службе у людей".

"В целом Всемирный банк совместно с Министерством здравоохранения реализовал полноценно реконструкцию 102 амбулаторий семейной практики, из них 91 уже ввели в эксплуатацию", - подытожила Шаталова.

Напомним: правительство хочет перераспределить 50 миллионов евро, полученные в рамках совместной с Европейским инвестбанком программы по развитию инфраструктуры, в будущие вакцины от COVID-19.

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Всемирный банк, COVID-19
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