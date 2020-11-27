В Минэнерго анонсировали рост тарифа на электроэнергию для населения

Об этом на брифинге заявил и.о. министра Юрий Бойко, передает "Укринформ".

"Я думаю, со следующей недели будет готово к принятию решение в части тарифов для бытового потребителя. Сейчас последние месяцы ведется работа, чтобы принять по этому болезненному вопросу максимально взвешенное решение", - сказал Бойко.

По словам и.о. министра, средневзвешенная стоимость доставки (тариф на передачу "Укрэнерго", тариф на распределение оператора системы распределения, а также тариф на поставку поставщика универсальных услуг) электроэнергии от электростанции к зданию составляет 1,03 грн.

"А средневзвешенная цена 1 кВт-ч для средневзвешенного потребителя за последние месяцы составляет 1,04 грн. По сути в рамках текущей модели ПСО оплачивается исключительно доставка", - пояснил он.

Однако в декабре, по его словам, в декабре тариф "Укрэнерго" с 24 копеек за кВт-ч повышается до 31 коп. Таким образом, в декабре доставка для всех категорий потребителей растет на 7 копеек.

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