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В Минэнерго анонсировали рост тарифа на электроэнергию для населения

27.11.2020 / 13:22
В Минэнерго анонсировали решение о повышении со следующей недели тарифов для населения на электроэнергию, по словам и.о. министра Юрий Бойко, ведется работа, чтобы принять "максимально взвешенное решение".

 

Об этом на брифинге заявил и.о. министра Юрий Бойко, передает "Укринформ".

"Я думаю, со следующей недели будет готово к принятию решение в части тарифов для бытового потребителя. Сейчас последние месяцы ведется работа, чтобы принять по этому болезненному вопросу максимально взвешенное решение", - сказал Бойко.

По словам и.о. министра, средневзвешенная стоимость доставки (тариф на передачу "Укрэнерго", тариф на распределение оператора системы распределения, а также тариф на поставку поставщика универсальных услуг) электроэнергии от электростанции к зданию составляет 1,03 грн.

"А средневзвешенная цена 1 кВт-ч для средневзвешенного потребителя за последние месяцы составляет 1,04 грн. По сути в рамках текущей модели ПСО оплачивается исключительно доставка", - пояснил он.

Однако в декабре, по его словам, в декабре тариф "Укрэнерго" с 24 копеек за кВт-ч повышается до 31 коп. Таким образом, в декабре доставка для всех категорий потребителей растет на 7 копеек.

Источник

тариф, Минэнерго
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