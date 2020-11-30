На лабораторное оборудование для борьбы с COVID-19 направят 556 млн гривен

Документ обнародовали в издании "Голос Украины". Он вступил в силу со дня, следующего за днем опубликования.

Этот закон разблокирует возможность получения средств от Международного банка реконструкции и развития для реализации проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей".

Пояснительная записка гласит, что годовые плановые назначения на 2020 год для проекта предлагают увеличить на 556,6 млн гривен.

Ранее в комитете по вопросам здоровья нации указанные средства планируют потратить на закупку лабораторного оборудования, расходных материалов, тест-систем и холодильного оборудования для лабораторных центров в рамках борьбы с COVID-19.

Напомним, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что на следующей неделе станет известно, необходим ли полный локдаун в Украине.

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