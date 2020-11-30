Войти | Зарегистрироваться
11:05

понедельник,
30 ноября
Онлайн
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
Жизнь
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Жизнь
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

На лабораторное оборудование для борьбы с COVID-19 направят 556 млн гривен

30.11.2020 / 09:42
В субботу, 28 ноября, вступил в силу закон внесении изменений в государственный бюджет на 2020 год. Документ разблокировал возможность заимствовать дополнительные 556,6 млн гривен на закупку лабораторного оборудования для борьбы с COVID-19.

Документ обнародовали в издании "Голос Украины". Он вступил в силу со дня, следующего за днем опубликования.

Этот закон разблокирует возможность получения средств от Международного банка реконструкции и развития для реализации проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей".

Пояснительная записка гласит, что годовые плановые назначения на 2020 год для проекта предлагают увеличить на 556,6 млн гривен.

Ранее в комитете по вопросам здоровья нации указанные средства планируют потратить на закупку лабораторного оборудования, расходных материалов, тест-систем и холодильного оборудования для лабораторных центров в рамках борьбы с COVID-19.

Напомним, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что на следующей неделе станет известно, необходим ли полный локдаун в Украине.

Источник

бюджет, COVID-19
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
30 ноября
29 ноября
28 ноября
27 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.