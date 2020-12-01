Бюджета-2021 не хватит на вакцинацию и лечение от COVID - НСЗУ

Об этом говорится в заявлении Национальной службы здоровья Украины, опубликованном в Facebook.

Сообщается, что в бюджете на следующий год закладывается 123 млрд гривен на Программу медицинских гарантий. Однако при таком финансировании не хватит средств на ряд направлений.

В частности, в этом бюджете на лечение пациентов с COVID-19 на весь год предусмотрено толко 14,5 млрд гривен. С учетом динамики заболеваемости, уже во II квартале 2021 года придется в 10 раз сократить расходы на лечение.

Кроме того, в бюджете недостаточно средств для финансирования первичного звена медицинской помощи и вакцинации от COVID-19.

"Это вопрос национальной безопасности. Правительства США, Германии и еще многих стран уже готовятся к масштабному проекту вакцинации. И со стороны Украины будет ответственным и взвешенным шагом - выделить на это средства и обеспечить граждан защитой от болезни", - говорится в заявлении.

Кроме того, бюджет в 123 млрд гривен не позволит ввести доплаты медикам за достижение индикаторов качества. Также придется снизить количество услуг по ранней диагностике рака, которые государство оплатит пациентам.

Напомним, ранее сообщалось, что Всемирный банк выделит Украине 100 млн долларов на вакцину от COVID-19.

Также стало известно, что Украина может начать вакцинацию от COVID-19 в середине 2021.

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