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Украина намерена получить более 8 млн доз вакцины от COVID-19 - Зеленский

25.11.2020 / 13:51
Украина рассчитывает получить более 8 млн доз будущей вакцины против коронавирусной болезни COVID-19, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем влоге.

"Министерство здравоохранения провело разговор с представителями COVAX. Это инициатива глобального доступа стран к вакцине против коронавируса. Определен поэтапный план поставки будущей вакцины в Украину. Первый этап - 1,2 млн доз. В целом Украина рассчитывает получить более 8 млн доз будущей вакцины", - отметил глава государства.

По его словам, приоритет в прививках получат медицинские работники, военные, учителя, лица из группы риска, в частности, люди старше 60 лет.

"Также мы увеличиваем количество ежедневных тестов, в том числе бесплатных тестов через мобильные бригады. Работаем, чтобы в каждой области обеспечить достаточное количество коек и кислорода, а также усиливаем контроль над соблюдением карантинных мероприятий", - указал Зеленский.

Источник

вакцина, Зеленский, COVID-19
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