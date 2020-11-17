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Митрополит Онуфрий рассказал, как научиться любить своих врагов

17.11.2020 / 19:30
Митрополит Онуфрий рассказал, как научиться любить своих врагов
Источник: Центр информации УПЦ
Блаженнейший считает, что если в человеке нет любви к Богу, то нет и любви к ближнему

Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий видит путь любви к ближнему через любовь к Богу.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Предстоятель Украинской Православной Церкви рассказал в интервью журналу «Академический Летописец».

«Чтобы любить своих врагов, надо сначала возлюбить Бога. Что такое любовь к Богу? Это - выполнение Божественных законов», - сказал Предстоятель.

Блаженнейший считает, что если в человеке нет любви к Богу, то нет и любви к ближнему.

«Потому что любовь к ближнему должна быть подобна любви к Богу, а если ее нет, то на что наша любовь к человеку будет похожа? Разве на какую карикатуру», - сказал он.

Любовь к человеку без любви к Богу Предстоятель называет коммерцией, так как в таком случае делаем хорошо ближнему с расчетом когда-нибудь получить за это ответную услугу.

«Настоящая любовь - это жертвенная любовь, она уничтожает зло, она возносит нас над мелочами повседневности, и человеку, достигшему такой любви, совсем не сложно полюбить и своих врагов», - подытожил Блаженнейший.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Митрополит Онуфрий
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