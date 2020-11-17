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Среди судей исчезает корпоративная этика

17.11.2020 / 19:10
В судах исчезает такое понятие, как корпоративная этика, констатируют служители Фемиды.

"Когда кто-то рассказывает о корпоративной этике в судах, непотизме или о том, что тут рука руку моет, - этот человек явно не знает, что происходит внутри судебной власти. Судей разобщили уже очень давно. Целенаправленно, специально, методично. Это вина как Порошенко с Филатовым, соросят, так и самих судей", - сообщает телеграмм-канал "Под мантией".

Авторы поста отмечают, что уже давно нет никакой корпоративной этики: в судах судьи пишут жалобы на своих коллег, потому что кто-то опоздал на работу, радуются неудачам сотрудников; одобряют абсолютно надуманные ходатайства правоохранительных органов в отношении товарищей по работе.

"В судах появились слабые духом личности, сексоты, которые сдались и работают на НАБУ. Появились те, кто сотрудничает с людьми, цель которых - уничтожение независимой судебной власти. Это все звенья одной цепи, которая привела к разрушению независимости судебной власти. И вот ещё один яркий пример - Апелляционный суд освободил от ответственности активиста, напавшего на судью Елену Лапчевскую", - резюмируют они.

судьи, корпоративная этика
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