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Байден победил из-за сфальсифицированных выборов - Трамп

16.11.2020 / 15:54
Действующий президент США Дональд Трамп уверен, что его оппонент Джо Байден выиграл выборы, поскольку они якобы были сфальсифицированы. Он также в очередной раз раскритиковал голосование по почте.

Об этом он написал в своем Twitter.

"Байден победил, потому что выборы были сфальсифицированы. Не были допущены к подсчету голосов наблюдатели от республиканцев, голоса подсчитывались принадлежащей радикальным левым частной компанией с плохой репутацией Dominion и ужасным оборудованием", - заявил Трамп.

По его словам, все сбои, которые произошли в ночь выборов, якобы были попыткой демократов "украсть голоса".

"Однако им удалось многое, их не поймали. Выборы по почте - дурацкая шутка!", - добавил Трамп.

Напомним, ранее Трамп впервые за последние несколько дней пообщался со СМИ, заявив, что не знает, чьей будет будущая Администрация президента США.

Также стало известно, что Пенсильвания и Мичиган отклонили иски республиканцев о признании недействительными почтовых бюллетеней, которые обеспечили победу Байдену.

Источник

США, Байден, Трамп
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