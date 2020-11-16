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В Евросоюзе хотят создать независимое от ВОЗ агентство для борьбы с эпидемиями

16.11.2020 / 15:23
Еврокомиссия планирует создать независимое от Всемирной организации здравоохранения агентство для борьбы с эпидемиями.

Оно сможет на уровне ЕС объявлять чрезвычайную ситуацию, а также обеспечивать страны Евросоюза вакцинами и медикаментами.

Об этом сообщила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес, передает Deutsche Welle.

"Мы все наблюдали последствия несогласованных мер, принятых (странами ЕС - ред.) на национальном уровне в первые недели и месяцы пандемии", - заявила Кириакидес.

Еврокомиссар добавила, что в тот период были проблемы с подготовкой стран, нехватка медицинского оборудования и ограниченные возможности тестирования. Для предотвращения подобной ситуации в ЕС хотят создать Европейский союз здравоохранения, который будет отслеживать развитие инфекционных заболеваний.

"Речь идет о независимости от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)", - отметила Кириакидес.

Она считает, что в нынешнее время существует повышенный риск возникновения эпидемий, и Европа должна быть к ним лучше готова.

Ранее сообщалось, что в ЕС назвали, когда ожидают появление вакцины от коронавируса на европейском рынке.

Также сообщалось, что в Европарламенте выявили сотни случаев заражения коронавирусом.

Источник

коронавирус, ЕС, ВОЗ
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