Австрия хочет "спасти" Рождество массовым тестированием по примеру Словакии

Об этом Курц рассказал в воскресенье в эфире ORF, сообщает "Европейская правда".

Глава правительства Австрии сказал, что хотел бы протестировать "как можно больше австрийцев" ближе к концу локдауна, который вводится со вторника и должен действовать до 6 декабря.

По его словам, инструмент тестирования хотелось бы "вновь использовать еще раз к Рождеству". Тестирование должно состояться по примеру Словакии, отметил Курц.

"Мы поддерживаем тесный контакт со Словакией, которая стала первой страной в Европе, которая провела тестирование населения. Это сработало невероятно хорошо", - сказал Курц.

Ближе к концу недели правительство предоставит больше деталей своих планов. Однако ожидается, что целевой группой сначала станут учителя, чтобы обеспечить быстрое открытие школ.

Курц подчеркнул, что хочет "сделать Рождество максимально безопасным с помощью массовых тестов".

Напомним, Словакия провела общенациональную кампанию тестирования. Во время ее первого раунда около 3,6 миллиона человек с 5,5 миллиона населения прошли тесты на антигены.

В целом, около 1% участников тестирования получили положительный результат.

Людей, которые получили отрицательный результат, при этом освободили от соблюдения ряда "коронавирусных" ограничений.

На фоне падения количества заражений в Словакии ослабят жесткий карантин, позволив работу с ограничениями театрам, кинотеатрам и церквям.

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