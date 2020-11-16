За сутки в Украине полицейские начали 9 уголовных производств и составили почти тысячу админпротоколов за нарушение карантинных ограничений

Об этом сообщила 15 ноября пресс-служба Нацполиции.

"К принятию мер по предотвращению распространения коронавируса и усилению публичной безопасности и порядка на территории государства привлечено около 20 тыс. правоохранителей. В частности работали 1542 рейдовые группы, которые проверили более 17 тыс. субъектов хозяйствования. В результате приостановлена работа 1355 учреждений, деятельность которых запрещается в выходные дни: 891 заведений сферы торгового и бытового обслуживания населения, 416 заведений общественного питания, 21 дискотек и ночных клубов, 18 спортивных залов, фитнес-центров и бассейнов, 6 торгово-развлекательных центров 3 учреждения, оказывающих услуги по размещению лиц (кроме гостиниц)", - говорится в сообщении.

Больше всего нарушений зафиксировано во Львовской области - 390, в Днепропетровской области - 209, в Черкасской области - 128, в городе Киеве - 121, в Киевской области - 84 и в Тернопольской области - 74.

"По выявленным нарушениям составлено 990 административных протоколов предусмотренных ст. 44-3 (Нарушение правил карантина) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Также в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 9 уголовных правонарушений", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что с начала карантина в органы полиции поступило 134 067 сообщений, связанных с нарушением карантинных мероприятий. Полицейские составили 52 003 административных протокола и начали 445 уголовных производств.

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