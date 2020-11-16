Зеленский перешел на русский язык и обратился к людям в оккупации

Об этом шла речь в видеообращение главы государства 14 ноября.

Зеленский напомнил, что Украина возобновила работу всех КПВВ на линии разграничения с ОРДЛО, а также открыла два новых КПВВ и сервисный центр, в котором жители ОРДЛО могут получить пенсии и соцвыплаты, всего там доступны 88 различных административных услуг.

Прямая речь: "Хочу обратится к нашим гражданам, нашим украинцам, которые находятся на временно оккупированных территориях. Вы видите сами все. Украина для вас открыта во всех смыслах этого слова. Вы знаете, кто блокирует КПВВ с другой стороны, кто разделяет нас…

Сегодня Украина делает все, чтобы это наконец закончилось. И когда я говорю "это", я не только КПВВ, я про это, которое творится седьмой год".

Он выразил надежду, что жители ОРДЛО учитывая все сказанное сделают собственные выводы и что война закончится.

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