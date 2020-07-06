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Зеленский: мы вернем всех наших людей и территории, которые сейчас оккупированы

06.07.2020 / 17:59
Президент Украины Владимир Зеленский в Одессе на торжествах по случаю Дня Военно-морских сил Украины заявил, что Украина вернет всех своих людей и все временно оккупированные территории, как вернула в свое время из плена украинских моряков и их корабли.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Прямая речь: "Сегодня рядом с нашей гордостью, фрегатом "Гетьман Сагайдачный", стоит буксир "Яны Капу", возвращены катера "Никополь" и "Бердянск". А в городах Краматорск и Славянск гордо реет желто-синий флаг. И все это дает мне мощный заряд силы и веры в то, что все у нас обязательно получится! Мы вернем всех наших людей. вернем все наши территории. Вернем веру в правду и справедливость. Мы вернем мирную, единую, неделимую, мощную и непобедимую Украину".

Зеленский напомнил, что год назад, в День Военно-морских сил Украины, он также был в Одессе, а рядом были семьи украинских моряков, которые в то время еще находились в российском плену. Тогда он благодарил матерей, жен и детей за выдержку и мужество, и обещал сделать все, чтобы их близкие вернулись домой.

Напомним: в воскресенье, 5 июля, отмечается шестая годовщина освобождения Славянска и Краматорска от пророссийских боевиков.

Источник

оккупация, Зеленский
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