Зеленский: мы вернем всех наших людей и территории, которые сейчас оккупированы

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Прямая речь: "Сегодня рядом с нашей гордостью, фрегатом "Гетьман Сагайдачный", стоит буксир "Яны Капу", возвращены катера "Никополь" и "Бердянск". А в городах Краматорск и Славянск гордо реет желто-синий флаг. И все это дает мне мощный заряд силы и веры в то, что все у нас обязательно получится! Мы вернем всех наших людей. вернем все наши территории. Вернем веру в правду и справедливость. Мы вернем мирную, единую, неделимую, мощную и непобедимую Украину".

Зеленский напомнил, что год назад, в День Военно-морских сил Украины, он также был в Одессе, а рядом были семьи украинских моряков, которые в то время еще находились в российском плену. Тогда он благодарил матерей, жен и детей за выдержку и мужество, и обещал сделать все, чтобы их близкие вернулись домой.

Напомним: в воскресенье, 5 июля, отмечается шестая годовщина освобождения Славянска и Краматорска от пророссийских боевиков.

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