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Черногорский митрополит рассказал о последствиях преследования Церкви властями

06.07.2020 / 17:52
По его словам, власти, которые принимают антицерковные законы «отождествляют свою власть и страсти с государством, народом и во имя Черногории»

Власти современной Черногории продают свою веру за материальные блага.

Как сообщает mitropolija.com, об этом заявил глава Черногорско-Приморской митрополии Сербской Православной Церкви митрополит Амфилохий (Радович).

«К сожалению, европейцы, да и наш народ, что они делают? Лидеры, правители, возвращаются снова к многобожию, древнему язычеству. Они поклоняются земным, преходящим вещам, они поклоняются своим правительствам, своим государствам и своим так называемым народам, забыв, что единственная нация, которая вечна и нетленна, – это народ Божий, народ Христов, это Церковь Божья», – сказал владыка.

По его словам, власти, которые принимают антицерковные законы «отождествляют свою власть и страсти с государством, народом и во имя Черногории».

«К сожалению здесь, в Черногории, есть те, кто говорят, что святыни принадлежат им, принадлежат тому, что они называют государством… И по сути, они отождествляют государство с собой и защищают себя, свои интересы, основанные на атеизме», –подчеркнул митрополит Амфилохий.

По его мнению, что современные черногорские власти «будут продавать все, будут продавать свою мать только для того, чтобы приобретать, зарабатывать мимолетное земное богатство».

Как сообщалось ранее, в Черногории более трехсот юристов и более сотни профессиональных военнослужащих, контрактников и военнослужащих в отставке выразили свою поддержку Церкви, протестуя закона о свободе вероисповедания, принятого парламентом страны.

Источник: Inpress.ua
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