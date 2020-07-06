В УПЦ объяснили, могут ли в Церкви «развенчать супругов»

В Церкви нет такой процедуры как «развенчивание», есть «благословение епископа на повторный брак», таких браков может быть, максимум, три.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал наместник Благовещенского мужского монастыря Нежина архимандрит Феодосий (Марченко) в комментарии «ФОМА в Украине».

«Благословение епископа на второй брак связано с тем, что бывшие супруги своим приходом к архиерею уже констатируют тот факт, что они разрушили свою семью. Чаще приходит только один из супругов, для которого очень важно решить такую проблему с церковной точки зрения, особенно на этапе построения новых семейных отношений. Дело в том, что любое таинство в Церкви совершается Самим Богом. Поэтому как можно просить в молитве о Его помощи в новой семейной жизни, не принеся покаяние и не получив нового благословения?», - объяснил архимандрит Феодосий.

Епископ детально вникает в каждую конкретную ситуацию, и преподаёт такое благословение, чтобы уже над новой парой могло совершиться ещё одно таинство Венчания.

«Ещё одной причиной благословения на повторный брак есть забота Церкви о том, чтобы ранее оступившиеся молодые люди обрели себя в новой семейной жизни, переосмыслив прошлое и не повторяя прежних ошибок. Если Господь нам даёт всегда возможность подняться, покаяться и исправиться, то священнослужитель (епископ) в данном случае является лишь видимым выражением того, что происходит на духовном уровне», - отметил наместник.

По его словам, «неправильно жить без Божьего благословения. Но более правильно — сохранить на всю жизнь одну и единственную, Богом дарованную семью. Эта проблема древняя, уходящая корнями в Ветхий Завет, когда пророк Моисей разрешил мужьям давать разводное письмо своим жёнам, как сказано в Евангелии «по жестокосердию» (Мф. 19:3–9; Втор. 24:1–4)».

Архимандрит Феодосий объяснил, что многие браки разрушаются из-за безответственного отношения супругов.

«Христова новозаветная заповедь однозначно звучит: «Что Бог сочетал, того человек да не разлучает» (Мф. 19:6). К сожалению, этот призыв не является определяющим у большинства современных молодых людей, как и многое другое, от чего и случаются трагедии в семейной жизни», - сказал наместник.