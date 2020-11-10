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Монахи Валаамского монастыря выпустили уникальное приложение с полным собранием молитв и Библией

10.11.2020 / 19:55
Монахи Валаамского монастыря выпустили уникальное приложение с полным собранием молитв и Библией
Источник: Патриархия
Большая работа была проделана с разделами «Молитвослов», «Пасха», «Молитвы об усопших»

В октябре вышло обновление приложения для смартфонов «Валаам», которое создали монахи Спасо-Преображенского Валаамского мужского монастыря год назад.

Об этом сообщает patriarchia.ru.

«Одним из главных разделов приложения является «Молитвослов», в который входит Библия, Псалтирь, акафисты, каноны. Полное собрание молитв делает приложение «Валаам» уникальным по сравнению со всеми другими приложениями, которые сейчас можно встретить в сети Интернет», – говорится в сообщении.

В разделе «Молитвослов» размещены богослужебные книги, которые пригодятся священнослужителям, чтецам, певчим, уставщикам и регентам. Также в приложении очень удобно интегрирован православный календарь, содержащий информацию о праздниках, жития святых и краткое душеполезное слово на каждый день.

В приложении есть возможность скачивания на мобильное устройство отдельных разделов, чтобы работать с ними без подключения к сети Интернет. Приложение было переработано с точки зрения устойчивости к ошибкам и нестандартным ситуациям. Если во время скачивания пользователь выходит из приложения, процесс продолжается при следующем входе в него; если теряется связь с сетью — то при последующем подключении к Интернету.

Обновленный режим чтения позволяет максимально сосредоточить внимание пользователя на тексте, настройка отображения текста предоставляет возможность менять цветовую схему и размер шрифта.

В приложение было добавлено запоминание последнего места чтения: теперь, читая, к примеру, длинный канон, расширенное житие святого или книгу, можно прерваться и продолжить позже с того же места.

Большая работа была проделана с разделами «Молитвослов», «Пасха», «Молитвы об усопших».

Источник: Inpress.ua
РПЦ, валаам
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