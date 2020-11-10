Одиозные журналисты перекрутили факты из отчета Европарламента

Судьи заявляют, что официальная новость на сайте Европарламента кардинально отличается от той, которую выдали журналисты вышеупомянутого издания, информирует телеграмм-канал "Под мантией".

"Мы очень не любим ложь. А поскольку «Украинская правда» полна одиозных журналистов, которые любят врать и перекручивать факты, мы решили перепроверить данную информацию и обнаружили, что официальная новость на сайте Европарламента кардинально отличается от той, которую выдали одиозные журналисты", - сказано в сообщении.

В релизе указано, что "в отчете Комитета Европарламента по иностранным делам высоко оценили прогресс Украины в реформах, но указали, что некоторые из них все-таки нужно провести, чтобы избежать отката назад, и выделили судебную реформу как один из институтов, который нужно реформировать. Как видим, никакой "жесткой критики", а пока только обращение внимания".

Также авторы поста обращают внимание, что в мнении комитета нет ничего о судебной власти. "Идем глубже и находим сам текст отчета. Мнение комитета - документ вообще бесполезный. Там ничего нет о судебной власти. А вот в проекте отчета есть целый п. 14, и смысл этого пункта кардинально отличается от публикации в «Украинской правде». Там выражены сожаление, что судебная власть по-прежнему является одним из институтов, которому меньше всего доверяют в Украине, и обеспокоенность по поводу состояния, в котором она находится после реформы октября 2019 года", - отмечают судьи.

Они приводят один момент, на который журналисты сознательно не обратили внимания: "В Украине низкое доверие именно к судебным институтам, создававшимся с участием международных доноров — Верховному суду и Высшему антикоррупционному суду. Читайте статистику".

"Ау, соросятские журналисты из «Украинской правды»! Как видим, смысл в отчете совсем другой! И еще, напечатайте и п.15 отчета, где прямо указано на необходимость реформы Верховного суда. Понимая, что украинские журналисты никогда не напишут об этом или о ситуации с судами в Европе, мы даем ссылку на Отчет о верховенстве права за 2020 год в Европейском Союзе. Почитайте. Полезно для общего развития", - резюмируют судьи.