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На Волыни построят новый храм УПЦ, вместо захваченного ПЦУ

10.11.2020 / 19:25
На Волыни построят новый храм УПЦ, вместо захваченного ПЦУ
Источник: Центр информации УПЦ
Владыка Афанасий освятил крест, краеугольный камень и фундамент будущего храма, а также заложил памятную капсулу в основание

На Волыни в селе Броница пострадавшая от рейдерства ПЦУ община Украинской Православной Церкви освятила фундамент нового храма

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Волынской епархии, чин закладки нового храма УПЦ в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» совершил епископ Камень-Каширский Афанасий.

Владыка Афанасий освятил крест, краеугольный камень и фундамент будущего храма, а также заложил памятную капсулу в основание. В фундамент заложили мощи святых мучеников из Великой Лавры преподобного Саввы Освященного.

Несмотря на давление активистов ПЦУ, община УПЦ в селе Броница осталась верной канонической Церкви. Сейчас верующие молятся во временном храме, но он не вмещает всех прихожан, поэтому начали строительство нового каменного.

УПЦ, волынская епархия
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