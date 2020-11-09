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Бои продолжаются: Армения опровергла заявление Алиева о взятии Шуши

09.11.2020 / 12:23
Официальный представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян опроверг заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о переходе города Шуша в Нагорном Карабахе под контроль азербайджанской армии.

Об этом Ованнисян заявил в Twitter

Прямая речь: "Бои в Шуше продолжаются, ждите и верьте нашей армии".

При этом пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян рассказала, что ожесточенные бои в ночь на воскресенье, 8 ноября, развернулись в районе Шуши и в юго-восточном секторе Нагорного Карабаха. По ее словам, было уничтожено 4 танка, 20 бронетранспортеров, 11 автомобилей и 2 БПЛА Азербайджана.

Азербайджанские СМИ днем 8 ноября опубликовали видео боев за город Шуша.

Напомним: Ильхам Алиев 8 ноября во время обращения к нации заявил о том, что вооруженные силы страны взяли под контроль стратегически важный город Шуша в Нагорном Карабахе.

Источник

бои, Азербайджан, Армения, Шуша
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