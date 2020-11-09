Байден планирует отменить ряд указов Трампа сразу после инаугурации

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на The Washington Post

Байден планирует вернуть США в Парижское соглашение по климату, а также отменить выход США из Всемирной организации здравоохранения.

Кроме того, по данным источников The Washington Post, кандидат от демократов хочет немедленно отменить запрет на иммиграцию, который был нацелен на многие страны с мусульманским большинством, и восстановить программу, которая позволит людям, незаконно привезенным в Штаты в детстве, оставаться в стране.

Кроме того, Байден планирует объявить о составе своей группы по борьбе с коронавирусом.

Прямая речь: "Я представлю группу ведущих ученых и экспертов, которые будут советниками по переходному периоду, чтобы помочь подготовить проект программы действий на основе плана Байдена и Харрис по COVID-19. Он вступит в силу 20 января 2021 года".

Напомним: ведущие СМИ в США сообщили, что Джо Байден получил более 270 голосов выборщиков, что означает победу на президентских выборах.

Демократ Джо Байден призвал американцев оставить позади жесткую риторику и объединиться как нация.

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