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Трамп продолжает заявлять о победе на выборах, обжаловал результат в Аризоне

09.11.2020 / 11:20
Дональд Трамп заявил, что выиграл выборы президента Соединенных Штатов, набрав 71 млн законных голосов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Twitter.

"71 млн законных голосов. Рекорд для действующего президента! Наблюдателей не пускали в комнаты для подсчета. Происходили плохие вещи, которые нашим наблюдателям не позволяли увидеть. Такого никогда не было. Миллионы бюллетеней прислали по почте людям, которые об этом не просили", - написал Трамп.

Трамп пообещал обжаловать результаты выборов на нескольких направлениях. Перерасчет будет произведен в Джорджии, где результат у кандидатов был очень близок, и Трамп также хочет пересчета в Висконсине. Он также пообещал обратиться в Верховный суд с заявлением о фальсификации голосования.

7 ноября кампания Трампа подала иск из-за бюллетеней, поданных в день выборов в Аризоне, которые, как она утверждает, были неправильно отклонены. Однако госсекретарь Аризоны заявил, что дело "хватается за соломинку".

После подсчета 90% голосов, Трамп набирает в Аризоне 49% (1 млн. 606 тис.714), у кандидата от Демократической партии Джо Байдена - 49,5% (1 млн.627 тис.902 голоса).

Напомним, аналитики ключевых американских медиа, которые подводят промежуточные итоги голосования, решили, что есть основания объявить об уверенной победе Байдена в Пенсильвании.

Примечательно, что за час до объявления Байдена победителем появились несколько эмоциональных твитов действующего президента Дональда Трампа. В них он, в том числе заглавными буквами, утверждал, что он, а не Байден, победил, при чем сделал это "с большим отрывом".

Накануне штаб Байдена пригрозил Трампу принудительным выселением из Белого дома, если тот будет и впредь отказываться признавать свое поражение.

Источник

США, выборы, Байден, Трамп
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