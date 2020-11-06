Rzeczpospolita: Партия Медведчука отбирает электорат у президентской «Слуги народа»

«В центре страны партия Медведчука постепенно расширяет свою электоральную базу, его программа находит поддержку не только у своих традиционных избирателей из русскоязычных регионов», – цитирует издание аналитика Владимира Кацмана.

В результате, сообщается на сайте, на Юге и Юго-Востоке Украины ОПЗЖ получила около пятой части голосов, а в Центре имеет стабильную тенденцию к росту.

«Наблюдатели считают, что Виктор Медведчук постепенно отбирает электорат у президентской партии "Слуга народа", поскольку избиратели чувствуют себя обманутыми последней. Отсюда и такой спад поддержки президентской партии, в основном на Юго-Востоке Украины, где есть надежда на быстрое востановление мира», – подытожили в Rzeczpospolita.

Ранее пресс-служба ОПЗЖ сообщила, что партия Медведчука обратилась в Донецкий окружной админсуд в связи с массовой фальсификацией результатов местных выборов в Мариуполе.

В пресс-службе политсилы указали на то, что во время подведения итоговых результатов выборов в районных комиссиях значительная часть голосов, отданных за «Блок Вадима Бойченко», была переписана в актив пропрезидентской партии «Слуга народа».

К исковому заявлению юристы партии добавили доказательную базу с данными в протоколах с мокрыми печатями участковых комиссий, которые существенно отличаются от итоговых таблиц районных избирательных комиссий.