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Северодонецкая епархия УПЦ передала помощь пострадавшим от лесных пожаров

06.11.2020 / 17:52
Северодонецкая епархия УПЦ передала помощь пострадавшим от лесных пожаров
Источник: Центр информации УПЦ
Строительный инвентарь, посуду, электропечи, обогреватели и другие бытовые вещи в поселок привез викарий Северодонецкой епархии епископ Новопсковский Иринарх
На Луганщине Северодонецкая епархия Украинской Православной Церкви доставила пострадавшим от лесных пожаров гуманитарную помощь. Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Северодонецкой епархии,очередная партия гуманитарной помощи передана жителям поселка Вороново. Строительный инвентарь, посуду, электропечи, обогреватели и другие бытовые вещи в поселок привез викарий Северодонецкой епархии епископ Новопсковский Иринарх. Как сообщалось ранее, в зону поражения лесных пожаров попало 32 населенных пункта. В результате стихийного бедствия погибли 11 человек. Пожар нанес ущерб частным домовладениям, а также двум приходам УПЦ. Северодонецкая епархия проводит сбор помощи для пострадавших с 1 октября. Поддержку погорельцам оказали приходы Одесской, Белоцерковской и Горловской епархий УПЦ.
Источник: Inpress.ua
УПЦ
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