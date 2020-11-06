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Православные в субботу будут поминать умерших

06.11.2020 / 14:31
Православные в субботу будут поминать умерших
Источник: Центр информации УПЦ
Димитриевская суббота – последняя родительская суббота в году

Православная Церковь 7 ноября отметит особый день поминовения усопших – Димитриевскую родительскую субботу.

День поминовения усопших в субботу накануне дня памяти великомученика Димитрия Солунского (8 ноября по новому стилю) был установлен после Куликовской битвы, произошедшей в праздник Рождества Пресвятой Богородицы в 1380 году, сообщает Центр информации УПЦ.

Изначально, по установлению святого князя Димитрия Донского, в этот день поминали всех воинов, павших на Куликовом поле. Это еще один смысл названия субботы «Димитриевской».

Со временем Димитриевская суббота стала днем, когда поминают всех «от века (с начала времен) усопших» христиан. Димитриевская суббота – последняя родительская суббота в году.

Для того, чтобы помянуть своих почивших родственников, желательно прийти в храм на богослужение вечером в пятницу, накануне родительской субботы. Самая же важная часть поминовения совершается утром в саму поминальную субботу за Божественной литургией, после которой служат общую панихиду.

Родительские субботы (их в церковном календаре несколько) - это дни особого поминовения усопших. Кроме того, по традиции верующие посещают могилы на кладбищах.

Название «родительская» скорее всего произошло от традиции называть покойных «родителями», то есть отошедшими к отцам. Еще одна версия - «родительскими» субботы стали именоваться, потому что христиане молитвенно поминали в первую очередь своих почивших родителей.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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