Украина планирует создать СЭЗ не только на Донбассе, но и в одной из областей Западной Украины – Ермак

"Мы планируем создать не только свободную экономическую зону на Донбассе, а и еще другую свободную экономическую зону в Западной Украине. Сегодня эти две зоны, две экономические возможности также должны сработать на объединение страны, на равенство возможностей, которые мы хотим сегодня предоставить… Сегодня этот вопрос еще решается, но это будет одна из западных областей", - сказал он в интервью проекту "VIP с Натальей Мосейчук" на телеканале "1+1" 5 ноября вечером.

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