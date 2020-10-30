Управделами УПЦ обратил внимание на разрушение христианских церквей в Европе и убийства во Франции

Планомерное разрушение базовых христианских ценностей в угоду «мультикультурности» привело к усилению религиозного экстремизма в Европе.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Во Франции произошел очередной теракт, в ходе которого (давайте уж будем честны и называть вещи своими именами без лицемерной политкорректности) исламский радикал убил христиан.

Зверское варварское убийство с отрезанием голов в центре, казалось бы благополучного европейского города, шокировало всех. Но разве это первый подобный случай? Четыре года назад точно также исламисты пришли в католический храм во время мессы и зарезали священника.Можно также вспомнить предыдущие теракты в Париже в концертном зале «Батаклан» и в той же Ницце, где погибли около сотни людей. Это лишь те эпизоды, которые сразу всплывают в памяти, хотя их конечно гораздо больше. И здесь напрашивается неприятный вывод, что светское правительство Франции за это время так ничего не поняло и не сделало, чтобы изменить ситуацию», - напомнил митрополит Антоний.

По мнению управделами УПЦ, проблема радикального ислама существует и без оглядки на политику европейских лидеров и особенности миграционной политики Евросоюза, но связано с рядом действий правительства.

«Все последние десятилетия правительство Франции планомерно разрушало все базовые христианские ценности, на которых зиждилась традиционная французская культура. В угоду т. н. «мультикультурности» и «инклюзивности» христианство всё более угнеталось и вытравливалось из общества. С христианством либеральные правители вообще не считали нужным церемониться. И в самом деле, что могут сделать христиане в ответ на систематические унижения и шельмование? Уж точно никто из христиан не станет отрезать кому-то голову с криками: «Христос воскресе!». Сама эта картина абсурдна и невозможна. Но с радикальным исламом такие игры заканчиваются печально. А самое печальное, что за все глумливые карикатуры в низкосортной прессе очень часто расплачиваются не только их авторы, но и ни в чем не повинные христиане»,- подчеркнул архиерей.

Он подчеркнул, что либерализм и «мультикультурность» не может противостоять возрастающему религиозному экстремизму, из-за которого погибают невинные люди.

«Но что может либерализм противопоставить религиозному экстремизму? Ни чем не сдержанное право оскорблять чувства тех, кто исповедует любую религию? Общество потребления? Превознесение меньшинств в ущерб собственным культурным и нравственным нормам? Однополые «браки»? А как теперь быть с хваленой «мультикультурностью»? Совершенно очевидно, что такие вещи, как религиозный фанатизм и нравственная распущенность никак не смогут вместе ужиться. Либерализм сам загоняет себя в тупик», - отметил митрополит Антоний.

Он напомнил, что любой кризис отрезвляет и обращает людей к Богу, «но сможет ли вернуться к Богу утратившая здравый смысл и элементарное чувство самосохранения либеральная европейская «интеллектуальная элита»?»

«В эпоху глобализма, всё то, что делается «у них» очень скоро будет и «у нас». Нам же остается только молиться и оставаться верными Господу и непреходящим христианским ценностям», - заключил управделами УПЦ.