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КС отменил электронные декларации, незаконное обогащение и еще ряд антикоррупционных норм – СМИ

28.10.2020 / 08:44
Конституционный Суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

Об этом сообщают "Интерфакс-Украина" и журналист Сергей Лещенко в Telegram

Дословно: "На закрытой части заседания было принято решение, которое вступает в законную силу. Определенные положения признаны неконституционными".

 Источник сообщил изданию, что конституционность ряда положений еще будет изучаться.

При этом собеседник отметил, что обязательства декларировать имущество суд признал конституционным.

Решение КС означает отмену электронного декларирования, отмену полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на полную проверку и мониторинг образа жизни, отмену незаконного обогащения и конфискации активов, приобретенных коррупционным путем, отмены недостоверного декларирования.

Лещенко отмечает, что представление было инициировано депутатами ОПЗЖ и "За будущее", а проект судьям раздали только утром 27 октября.

Прямая речь Лещенко: "На закрытом заседании во вторник КС проголосовал за отмену статьи 366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), незаконного обогащения, электронного декларирования, полномочий НАПК.

Проект был роздан утром и проголосован. Такого не было даже при Януковиче. Против выступили только четверо судей: Лемак, Первомайский, Колесник и Головатый".

Справка: Ранее в КСУ поступило конституционное представление 48 народных депутатов, которые, в частности, предлагали отменить:

декларирование несовершеннолетних детей и других лиц, живущих с чиновником;
проведение НАПК мониторинга образа жизни чиновников;
проведение НАПК полной проверки деклараций;
доступ НАПК к информационным базам данных и государственных реестров;
декларирования сведений о недвижимости, незавершенное строительство, ценное движимое имущество, в том числе транспорт, денежные активы и заемные средства, финансовые обязательства, расходы и сделки, работу по совместительству;
декларирования сведений о чужих объекты, от которых чиновник имеет право получать доход;
публичный доступ к декларациям; 8. представления сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии;
статьи 366-1 "Декларирование недостоверной информации" и 368-5 "Незаконное обогащение" Уголовного кодекса Украины.

Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас 27 октября встретился с главой КСУ Александром Тупицким, где обсудили "важность прозрачности в работе" и сохранения всего достигнутого после Революции достоинства в 2014 году.

Прямая речь Маасикаса: "Плодотворная встреча представительства ЕС в Украине и посольства США в Украине с главой Конституционного суда Украины. Мы обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе важность прозрачности и сохранения достижений, достигнутых после Революции достоинства в 2014 году".

Источник

КС, декларирование
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