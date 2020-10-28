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В Минздраве рассказали, когда могут ужесточить карантин

28.10.2020 / 09:07
В Минздраве рассказали, когда могут ужесточить карантин
Возможность введения новых карантинных ограничений будет рассматриваться в случае выявления 15 тыс. новых случаев заболевания COVID-19 в сутки.

Об этом заявил замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в ходе вебинара 27 октября, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Цифра есть – 15 тыс. больных в сутки. После этого будем говорить о наших планах на ближайший период. В то же время мы не говорим, что уже завтра будем что-то вводить. 15 тыс. больных в сутки – это у нас еще есть запас прочности, который позволит отреагировать без коллапса для системы здравоохранения".

Ляшко подчеркнул, что эта цифра (15 тыс. заболевших в сутки) актуальна при равномерном распределении больных на территории страны, при этом для отдельных регионов она может быть ниже.

По его словам, эта цифра (для каждого региона) просчитана. Сейчас она не озвучивается. До 1 ноября на местах должны быть использованы субвенции и подведен кислород к большинству коек. После этого мощности системы здравоохранения должны измениться.

Ляшко отметил, что в настоящее время для больных коронавирусом отведено около 52 тыс. коек, из них 17 тыс. обеспечены кислородной поддержкой.

В связи с ростом количества больных и увеличением количества коек процент обеспеченности подведенным кислородом на сегодня составляет 40%. Нужно еще вдвое нарастить эти мощности, чтобы подготовить систему здравоохранения к полноценному реагированию.

Напомним: в Украине по состоянию на утро 27 октября было зафиксировано 6677 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью, в понедельник – 5426.

Ранее в Минздраве говорили, что разворачивать временные ковидные госпитали вне медицинских учреждений в Украине планируют при ориентировочном ежедневном количестве больных с COVID-19 на уровне 11-15 тысяч или при резком скачке болезни в определенном городе или регионе.

Источник

коронавирус, карантин, Минздрав
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