ОАСК дал Сытнику месяц, чтобы покинуть пост директора НАБУ

Суд установил срок для исполнения решения - 1 месяц.

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК

Дословно: "После принятия решения КСУ Сытник Артем с 28.08.2020 г. досрочно потерял полномочия директора НАБУ...

Поскольку Сытник Артем досрочно потерял полномочия, то с 29.08.2020 года один из заместителей директора НАБУ в соответствии с установленным распределением обязанностей обязан был приступить к исполнению обязанностей директора НАБУ, но не выполнил свой долг, определенный в абз. 2 ч.5 ст.19 закона Украины "О центральных органах исполнительной власти".

Кареев в суде хотел восстановиться в должности и имел, как пишут в ОАСК, "обоснованные основания подать заявление об установлении способа и порядка исполнения судебного решения, поскольку принятие приказа о восстановлении в должности на основании решения суда лицом не имеющим соответствующих полномочий, на мнению истца, не приведет к восстановлении его прав".

Таким образом, рассматривая иск, ОАСК обнаружил "невыполнение" решение Конституционного Суда, который признал приказ президента Петра Порошенко о назначении Сытника неконституционным.

ОАСК установил, что решение КСУ не выполняется больше месяца, а действие указа о назначении Сытника "искусственно продолжается", поэтому суд вынес отдельные постановления и направил их в ГБР, каждому из заместителей Сытника, Кабинету министров, СНБО и в Минюст:

ГБР должна возбудить уголовные дела по ст.109 (захват власти), ч.4 ст. 382 (невыполнение судебного решения), ч.1 и 2 статьи 353 УК (самовольное присвоение властных полномочий).

КМУ должен дать указание об обеспечении выполнения решения КСУ, а СНБО - координировать и контролировать деятельность НАБУ по выполнению решения Конституционного Суда.

Министерству юстиции ОАСК принял удалить все упоминания о Сытнике как о директоре НАБУ из госреестров. Министр юстиции Денис Малюська уже сообщил, что ведомство не может и не будет этого делать.

ОАСК установил срок - 1 месяц для представления отчетов об исполнении решения.

В суде также заявляют, что представители НАБУ знали о соответствующем постановлении, поскольку предоставляли объяснения и возражения относительно его вынесения.

При этом решение могут обжаловать в апелляционном порядке в Шестом апелляционном административном суде. Апелляционную жалобу можно представить в 15-дневный срок со дня его подписания.

Напомним: Окружной админсуд Киева принял вычеркнуть из государственного реестра информацию об Артеме Сытнике как о директоре Национального антикоррупционного бюро.

Основанием якобы является решение Конституционного Суда, который признал незаконным указ президента Петра Порошенко о назначении Сытника.

Кроме того, в ГБР должны отправить указание возбудить уголовное дело за невыполнения решения КС.

28 августа Конституционный суд пришел к выводу, что пятый президент Украины Петр Порошенко превысил свои полномочия, назначая Артема Сытника на должность директора Национального антикоррупционного бюро, которое относится к органам исполнительной власти.

В НАБУ назвали решение КС политически мотивированным.

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