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Судьи: увольнение Сытника не заблокирует расследований коррупционных злоупотреблений

27.10.2020 / 16:20
Окружной административный суд города Киева постановил уволить с должности директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника.

В НАБУ в ответ на постановление суда заявили, что это может стать причиной полной блокировки расследований многомиллиардных коррупционных злоупотреблений в украинской власти.

Служителей Фемиды удивляет подобная реакция НАБУ, информирует телеграмм-канал "Под мантией". 

"Почему аргумент, что увольнение Сытника станет причиной блокировки расследований, - чушь? Да потому, что он не является процессуальным лицом! Он не детектив, не прокурор или следователь, он даже детективам не может давать указаний согласно Уголовно-процесуальному кодексу", - отмечают авторы поста.

Они подчеркивают, что увольнение Сытника вообще не означает, что какие-либо производства будут закрыты. "От слова - совсем. Поэтому нарративы и манипуляции соросят из серии “пропало все” рассчитаны, как всегда, на лохов, которыми грантоеды считают всех, кроме себя", - резюмируют судьи.

увольнение, НАБУ, Сытник, ОАСК
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