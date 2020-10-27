Судьи: увольнение Сытника не заблокирует расследований коррупционных злоупотреблений

В НАБУ в ответ на постановление суда заявили, что это может стать причиной полной блокировки расследований многомиллиардных коррупционных злоупотреблений в украинской власти.

Служителей Фемиды удивляет подобная реакция НАБУ, информирует телеграмм-канал "Под мантией".

"Почему аргумент, что увольнение Сытника станет причиной блокировки расследований, - чушь? Да потому, что он не является процессуальным лицом! Он не детектив, не прокурор или следователь, он даже детективам не может давать указаний согласно Уголовно-процесуальному кодексу", - отмечают авторы поста.

Они подчеркивают, что увольнение Сытника вообще не означает, что какие-либо производства будут закрыты. "От слова - совсем. Поэтому нарративы и манипуляции соросят из серии “пропало все” рассчитаны, как всегда, на лохов, которыми грантоеды считают всех, кроме себя", - резюмируют судьи.