Зеленский требует достоверной статистики относительно COVID-19

Об этом он сказал на селекторном совещании 26 октября, сообщает пресс-служба главы государства.

"На совещании Владимир Зеленский остро поставил вопрос относительно достоверности статистики заболевших и выздоровевших", - сообщили в ОП.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что не получает всех цифр в отношении тех, кто преодолел болезнь, поскольку многие люди переносят ее на самоизоляции.

Он пояснил, что Минздрав весной внес изменения, по которым выздоровление определяется по клиническим симптомам, отрицательный тест на COVID-19 не требуется.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 26 октября лабораторно подтверждено 348 924 случая COVID-19, из них за сутки - 5426.

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