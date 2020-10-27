Зеленский требует достоверной статистики относительно COVID-19

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Как украинцы ответили на "5 вопросов Зеленского" - "Рейтинг"26.10.2020 / 09:18Последние новости рубрики
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09:18
В Киеве маршрутка на переходе сбила людей: есть погибшая и пострадавшие
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Масштабные пожары на Луганщине: три человека погибли, еще три госпитализированы. Открыты уголовные дела
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Расчленил пенсионера и выдавал себя за его внука: силовики раскрыли убийство в Киеве
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В Минске митинговали 100 тысяч лиц, в Беларуси сотня задержанных
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В Минске ОМОН с применением силы разогнал "женский марш"
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