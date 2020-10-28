Войти | Зарегистрироваться
14:20

среда,
28 октября
Онлайн
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Жизнь
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Страна
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

В борьбе против фальсификаций выборов в Василькове участвуют представители разных политсил – Мосийчук

28.10.2020 / 10:45
Фальсификации выборов в городе Василькове Киевской области были не просто тотальными, но и циничными.

Такое мнение выразил экс-нардеп Игорь Мосийчук в своём телеграм-канале.

«Например, в селе Яцки по данным ТИК проголосовало почти 96% избирателей.

Рекордное количество голосов набрала партия «За майбутнє» и кандидат на должность городского головы Наталья Баласинович. Вчера поздно вечером разговаривал с №1 избирательного списка «Европейской Солидарности» Оксаной Перинской и узнал, что их политсила собирается оспаривать результаты выборов по этому участку. Таким образом, в борьбе против фальсификаций в Василькове участвуют самые разные партии которые являются политическими оппонентами!», - написал Мосийчук.

Напомним, Главное управление Национальной полиции в Киевской области зарегистрировало более 10 уголовных дел по фактам нарушения избирательного законодательства в Васильковской ОТГ.  Почти все из них –в пользу кандидата на Васильковского городского голову Наталью Баласинович. Кроме того, сама Баласинович была поймана на попытке вмешательства в электронную систему выборов.

выборы, Мосийчук, Васильков
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
28 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.