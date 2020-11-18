Войти | Зарегистрироваться
13:13

среда,
18 ноября
Онлайн
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
Жизнь
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Жизнь
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Прокуратура готовит подозрения членам Васильковской ТИК из-за многочисленных фальсификаций на выборах

18.11.2020 / 12:14
Фальсификация выборов в Василькове Киевской области, осуществлённая преступной организацией семейства Засухи-Сабадаша-Баласинович, не осталась без внимания правоохранительных органов.

Часть материалов, которые тщательно документировались волонтёрами до, во время и после выборов, уже находится в прокуратуре и по ним готовятся подозрения.

По мнению следствия, главными исполнителями фальсификаций выборов в Василькове являются Ольга Клочко (член Васильковской ТИК от ВО «Батькивщина»), Олег Цаплиенко (директор ООО «Свитанок» - бизнес семьи агроолигархив Засухи) и Анна Шалуева (кандидат в депутаты Васильковского  горсовета от партии «За будущее»). Кроме того, подделанные данные по результатам выборов депутатов Васильковского городского совета приняла сисадмин Васильковской ТИК Елена Сыч, которая уже вовлечена в оперативно-розыскную деятельность Национальной полиции Киевской области.

Напомним, на Васильковщине во время проведения голосования, а также во время подсчета голосов полицией было зафиксировано множество фальсификаций. Здесь по фактам нарушений избирательного законодательства задержаны десятки людей и открыто 15 уголовных производств.

По сообщениям СМИ, большинство нарушений были зафиксированы в пользу кандидата на Васильковского городского голову Наталью Баласинович.

выборы, Васильков, Клочко, Цаплиенко
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
18 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.