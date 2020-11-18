Медведчук никогда не менял своих политических взглядов, чтобы кому-то понравиться, – Пиховшек

Такое мнение выразил политический журналист Вячеслав Пиховшек в своей авторской программе «Хронология недели» на телеканале NewsOne.

https://www.youtube.com/watch?v=qWhEvPZRH3E

Он, в частности, отметил, что на протяжении всей своей политической карьеры Виктор Медведчук отстаивает свое видение построения процветающего украинского государства, даже если это кому-то не нравится.

«Это человек, который последовательно, на протяжении многих лет реализовывает свои политические взгляды. Иногда это очень многим не нравится, особенно нашим праворадикалам. Но, нравиться всем – это как раз и означает быть хамелеоном. В нынешних заявлениях Медведчука говорится, что нужно сглаживать некоторые углы. Но Медведчук всей своей политической карьерой доказал, что для него политические убеждения являются самодостаточными. Для Медведчука есть его политические взгляды и его политическая линия, которую он выстаивает», – сказал Пиховшек.

При этом, журналист добавил, несмотря на многолетнюю чехарду во внешнеполитическом курсе Украины, Медведчук всегда выступал за тесные отношения с Россией.

«Посмотрите на всю карьеру Медведчука, вы не найдете там противоречий. Он всегда выступал за мирные добрососедские отношения с Россией. За необходимость их развития. Медведчук всегда выступал за равноправные отношения Украины с другими странами мира», – подчеркнул Пиховшек.

Ранее Виктор Медведчук объяснил Владимиру Зеленскому, как Евросоюз цинично использует Украину.