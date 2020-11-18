Юрий Вилкул из-за здоровья отказался участвовать во втором туре выборов в Кривом Роге

"Здоровье, к сожалению, стало подводить. Работать в полсилы - это не по мне... Я, к сожалению, не смогу участвовать во втором туре выборов", - сказал он в видеообращении, размещенном в YouTube-канале горсовета.

Он отметил, что во второй тур выборов городского головы выходит Константин Павлов, кандидат от "Оппозиционной платформы – За жизнь", которому Вилкул обещает поддержку.

Как сообщила гражданская сеть "Опора", Криворожская городская территориальная избирательная комиссия (Днепропетровская обл.) не может назначить дату повторного голосования из-за того, что доверенные лица кандидата на должность городского головы оспаривают постановления ТИК об итогах голосования.

Кроме того, комиссия не может собрать кворум для проведения заседания.

12 ноября были объявлены результаты первого тура. В протоколе указано, что за Юрия Вилкула проголосовали 80655 избирателей (46,27%), за Дмитрия Шевчика (от "Слуги народа") - 45213 избирателей.

Павлов от ОПЗЖ – на третьем месте (около 16 тыс. голосов).

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