Войти | Зарегистрироваться
14:39

среда,
18 ноября
Онлайн
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
Жизнь
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Жизнь
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Диджитализация против COVID: власти планируют автоматические штрафы, QR-коды и не только

18.11.2020 / 13:21
Министерство цифровой трансформации разрабатывает пять цифровых решений для борьбы с распространением COVID-19.

Они касаются сбора информации о больных, штрафов за нарушение самоизоляции, электронных рецептов на лекарства от осложнений коронавируса, электронного направления на тест и фиксации посетителей заведений по QR-кодом.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль с трибуны Верховной Рады

Прямая речь: "Верховная Рада постановлением предоставила правительству возможность реализовывать комплексные противоэпидемические расследования, в том числе путем создания единого электронного реестра и соответствующих цифровых решений.

Сегодня хочу представить 5 основных цифровых решений, которые должны помочь обуздать пандемию в Украине и которые будут введены в ближайшее время. Они разрабатываются и мы представим их:

Цифровизация и централизация сбора информации о фактах подозрения и случаев инфекционных заболеваний;
совершенствование мобильного приложения "Дій вдома" с внедрением автоматических штрафов за нарушение режима самоизоляции;
запуск электронного рецепта на лекарства, антибиотики и расширение программы "Доступные лекарства" на антибиотики, необходимые для борьбы с COVID;
внедрение электронного направления на ПЦР (тестирование), что позволит отслеживать очереди и не создавать их в режиме реального времени;
QR-коды для публичных мест, которые централизованно генерируют и размещают сами заведения.

Подобная система (QR-кодов) действует в Великобритании, единая страна. Мы будем быстро двигаться и будем второй страной, которая введет подобные меры".

Шмыгаль также пояснил, что будет без карантина выходного дня и какую помощь в связи с ним предложит бизнесу правительство.

Напомним: накануне городской глава Киева Виталий Кличко заявил, что система "Дій вдома" не работает и что "есть много примеров, когда инфицированные и контактные лица продолжают ходить на работу, в школу, посещают публичные места".

Источник

коронавирус, Шмыгаль
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
18 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.