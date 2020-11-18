Спецконфискация: суд просят отменить разъяснение приговора по $1,5 миллиарда Януковича

Соответствующее ходатайство адвоката зачитала судья Светлана Савкова во время рассмотрения жалобы 17 ноября. Адвокат и прокуроры участвовали в рассмотрении дела онлайн в помещении Хозяйственного суда Киевской области.

В частности, в ходатайстве говорилось, что адвокат выдвигает требования отменить решение Краматорского горсуда о разъяснении приговора. Он аргументировал свою позицию тем, что в этом определении о разъяснении произошла частичная замена текста резолютивной части приговора. Также в ходатайстве защита указала, что Краматорский горсуд нарушил процессуальное законодательство, поскольку рассмотрел уголовное производство о разъяснении приговора в отношении Кашкина без участия третьих лиц, чем нарушил их право на защиту, поскольку именно с их счетов были конфискованы ОВГЗ. Кроме того, адвокат сослался на "длительные отношения" обвиняемого Аркадия Кашкина и прокурора Константина Кулика, который заключал соглашение со следствием.

"Они вместе учились и устроились на работу в прокуратуру, а поэтому соглашение, заключенное между обвиняемым и прокурором, является недействительным", - считает адвокат. Также в ходатайстве говорилось, что на время оглашения приговора якобы не существовало нормы УПК, которая давала бы возможность осуществить спецконфискацию.

В то же время прокурор подал возражение на ходатайство адвоката. Он, в частности, просил оставить решение Краматорского горсуда о разъяснении приговора без изменений. Кроме того, прокурор акцентировал внимание, что обоснования защиты направлены на отмену самого приговора Краматорского горсуда, тогда как сейчас речь идет об определении, которым было его разъяснено.

В итоге в ходе судебного заседания коллегия судей под председательством Савковой объявила перерыв в рассмотрении этого дела до 3 февраля 2021 года. К этому времени судьи намерены получить доступ к государственной тайне, чтобы ознакомиться с приговором Краматорского горсуда в отношении Кашкина, который позволил осуществить спецконфискацию и является засекреченным.

Ранее представитель Офиса генпрокурора в комментарии Укринформу отметил, что истцы намерены "зацепиться" за разъяснения Краматорского горсуда и в дальнейшем добиться отмены самого приговора Краматорского горсуда.

В то же время адвокат кипрских компаний Сергей Ляшенко сообщил, что приговор Краматорского горсуда, который позволил провести спецконфискацию, также должен быть обжалован в ближайшее время, поскольку Верховный Суд 16 июня текущего года удовлетворил жалобы компаний и подтвердил их право на такое апелляционное обжалование. "Секретный приговор мы обжаловали в Донецком апелляционном суде, но он будет рассматриваться не в Бахмуте, а в другом городе - Мариуполе. Сейчас Донецкий апелляционный суд не может назначить состав суда, потому что у них не хватает судей с доступом к государственной тайне", - сказал адвокат.

Как сообщалось, 28 марта 2017 года Краматорский суд постановил конфисковать около 1,5 млрд долл. в виде денежных средств, облигаций внутреннего государственного займа на счетах окружения экс-президента Виктора Януковича.

Конфискация, в частности, стало возможной после того, как обвиняемый по делу Аркадий Кашкин пошел на соглашение со следствием. Он, среди прочего, сознался в том, что стал фиктивным владельцем одной из компаний беглого бизнесмена Сергея Курченко.

28 апреля 2017 гола вступило в силу решение Краматорского суда о конфискации этих средств, а также облигаций внутреннего государственного займа Украины.

Семь кипрских компаний - владельцев облигаций внутреннего государственного займа - обжаловали решение суда о спецконфискации.

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