Войти | Зарегистрироваться
16:18

среда,
18 ноября
Онлайн
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
Жизнь
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Жизнь
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Митрополит УПЦ объяснил, что поможет избежать духовной смерти

18.11.2020 / 14:48
Митрополит УПЦ объяснил, что поможет избежать духовной смерти
Источник: Центр информации УПЦ
Избежать духовной смерти можно, живя церковной жизнью

Смерть неизбежна для каждого человека, но духовная смерть – это самое страшное, что может произойти с человеком.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«Нужно понять одну простую истину: единственный наш враг — это грех. Болезни физические могут быть разные, опасные и не очень, но о грехах мы так сказать не можем. Любой грех, как большой, так и малый, смертелен для души. Смерть физическая неизбежна для каждого из нас, но духовная смерть — это самое страшное, что может произойти с человеком. Это то, чего необходимо избежать во что бы то ни стало», - напомнил митрополит Лука.

По его мнению, катаклизмы и природные бедствия также являются следствием злоупотребления людьми своей свободной волей.

«Бог ничего мёртвого не создавал. И наша голубая планета является живым сложноустроенным организмом. Если человек вместо царя природы стал её паразитом, насилуя Землю своей жадностью и потребительским отношением, то и она отвечает ему землетрясениями, наводнениями, торнадо и другими бедствиями. Даже ученые заметили такую закономерность — в тех регионах, где ведутся активные военные действия, с особой интенсивностью начинают проявляться разного рода природные катаклизмы», —подчеркнул митрополит Лука.

 Он объяснил, что избежать духовной смерти можно, живя церковной жизнью.

«Бог дал нам Церковь, в которой мы получаем лекарство бессмертия — Тело и Кровь Христа. В Ней мы проходим терапию покаяния, учимся Богообщению, пьём Живую воду Благодати. И дай Бог, чтобы за этот короткий день нашей земной жизни мы успели освободиться от смертельных вирусов греха и войти в Жизнь вечную!», - заключил владыка.

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Лука
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
18 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.